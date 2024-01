Calciomercato | Napoli Dall' Inghilterra Osimhen apre al Chelsea

Registrato l’inserimento della Juventus per Lazar Samardzic, il Napoli prosegue nelle sue trattative, anche in uscita. Notizia di serata: Lazar ... (spazionapoli)

La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Lazar Samardzic non è ancora chiusa del tutto, con il Brighton che prova l’inserimento last minute La ... (calcionews24)

Mg Cremona 05/04/2023 - Coppa Italia / Cremonese - Fiorentina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Antonin Barak Ildelprosegue non senza diversi intoppi, prima è ...Fino a qualche giorno fa appariva conclamato il passaggo del calciatore dell'Udinese al, con ...di Lazar Samardzic e dove giocherebbe nella Juventus Arrivato all'Udinese nelestivo ...Il Napoli è alla ricerca spasmodica di un centrocampista dopo i problemi e la cessione di Elmas. Gli azzurri hanno già da tempo un accordo di massima con l’Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic pe ..."Primo contratto da professionista per il nostro Francesco Gioielli, centrocampista classe 2004 della SSC Napoli. Siamo felici di rappresentarti in questo ...