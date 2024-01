Calciomercato Milan – Capitolo difensore | oltre Brassier c’è anche Nianzou

Calciomercato Milan , Luka Romero potrebbe andare a giocare con maggior continuità in Serie B. Sul lago di Como lo aspetta Cesc Fabregas… Addio Luka ... (dailymilan)

Matija Popovic non vestirà la maglia del Milan in questo Calciomercato invernale. Ecco i motivi del fallimento dei negoziati con il serbo (pianetamilan)

Rade Krunic dovrebbe passare a breve dal Milan al Fenerbahçe in questo Calciomercato invernale. Ecco quanto verrà pagato il bosniaco (pianetamilan)

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

La sua priorità è ilma la situazione è delicata e per questo si guarderà intorno. Infine, l'ex Sassuolo Traorè " ora al Bournemouth " ha superato i problemi delle ultime settimane (guarendo ...Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE -- ATALANTA LIVE DANIEL MALDINI al Monza (dal) Con un comunicato ...con Miranchuk che provoca il calcio di rigore e la conseguente sconfitta. Le qualità ci sono ma naturalmente deve migliorare sotto il punto di vista dell'irruenza (62' Filippo Terracciano 5,5: Fa il ...Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter e Milan possano essere interessate a Kean. Per ora però sono soltanto rumors". Poi il direttore di Telelombardia si è reso protagonista anche di un ...