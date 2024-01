Calciomercato Frosinone | Ibrahimovic all’asta | ecco le squadre

(Di giovedì 11 gennaio 2024): Arijonè finito nel mirino di variedi prima fascia e i cioiciari si preparanoArijonè tra le novità positive deldi questa stagione, che lo riscatterà a giugno dal Bayern Monaco per 3.5 milioni. Come riportato però da Sky Sport DE, già nella prossima finestra di, il centrocampista tedesco potrebbe essere ceduto per fare una plusvalenza. Su di lui ci sarebbero già tre: Milan, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte e i dirigenti ciociari già sognano l’asta per Ibra.

Calciomercato Frosinone , Kevin Bonifazi è sempre più nel mirino dei gialloblu e con il Bologna si sta tratta ndo per l’acquisto Come riportato ... (calcionews24)

La situazione in casa Frosinone per quanto concerne la sostituzione di Huijsen : i tre nomi candidati per la difesa Come riportato da Calcio ... (calcionews24)

Allarme Allegri per la Juventus I bookmaker lo lanciano per una panchina di Serie A Massimiliano Allegri si prepara a tagliare il traguardo delle 400 panchine con la Juventus . Contro ilsarà la quatrocentesima in bianconero e l'aggancio a Marcello Lippi (405) è ormai vicino.Juventus, svelati i numeri sulle possibilità di vederlo fuori dalla Juventus. I dettagli dell'operazione. Intervenuto sul Twitch di 'Juventibus', il noto giornalista 'Momblano' ha ...(ANSA) - BERGAMO, 11 GEN - El Bilal Touré è tornato in campo a 6 mesi dal grave infortunio muscolare segnando una doppietta nel test ...Juventus-Frosinone non é solamente un Quarto di Finale di Coppa Italia, ma é soprattutto la sfida tra due promesse del calcio Mondiale: Yildiz vs Soulé ...