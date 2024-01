Calciomercato Borussia Dortmund | UFFICIALE il ritorno di Sancho

2023-11-28 09:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com : Vincere per confermarsi, vincere per ... (justcalcio)

... si cerca di chiudere in breve tempo @SkySport #' Traorè è guarito dalla malaria; ... L'ultima idea è Manu Koné delMonchengladbach, classe 2001, già sul taccuino delle grandi d'...... Mauro Meluso Sono passati circa dieci giorni dall'inizio dele per ora l'unico ... C'è stato un sondaggio per Neuhaus, delMonchengladbach, che piace anche alla Lazio, che ha ...Sancho torna al Borussia in prestito fino a giugno 2024. Questo il comunicato del club tedesco: "Il Borussia Dortmund ha ingaggiato l'attaccante Jadon Sancho (23) in prestito fino al termine della ...Le giocate di uno dei centrocampisti emergenti più interessanti d'Europa sono nate sul pittoresco campo in sabbia di Castiglione. Oscar Luigi Fraulo, stellina delle nazionali giovanili della Danimarca ...