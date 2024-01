Calciomercato Bologna | il nuovo attaccante è già rossoblù!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il capitolo “” calamiterà le attenzioni deldelin questo mese di gennaio e, soprattutto, nella prossima (e lunga) finestra estiva delle contrattazioni. Dei punti interrogativi che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio dovranno dissipare in modo perentorio proprio nei prossimi mesi. Andando passo per passo, ovviamente. Qual è la mossa più impellente da compiere? Trovare un vice affidabile per Joshua Zirkzee: i felsinei sono sulle tracce di Petar Musa, calciatore croato in forza al Benfica. Il club lusitano chiede 10 milioni di euro, mentre i rossoblù sperano di fare leva sul minutaggio ridotto dell’per strappare un prestito con diritto di riscatto. Una situazione in divenire che non offuscherà, certamente, le grandi manovre dell’estate che verrà: l’attuale numero nove ex Bayern ...