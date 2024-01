Calcio | Tottenham | ufficiale l' acquisto di Dr?gu?in dal Genoa | contratto fino al 2030

Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha indossato le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 ...LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il suo sbarco a Londra e le visite mediche ora è ufficiale: Radu Dragusin è un nuovo calciatore dele giocherà in Premier League, come annunciato dallo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali (mentre i liguri nell'ambito della stessa operazione hanno ufficializzato l'..."Siamo lieti di annunciare la firma di Radu Dragusin dal Genoa, squadra di Serie A, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro" hanno scritto gli 'Spurs' sui social dove oltre alle ...Gli 'Spurs' hanno annunciato in maniera particolare sui social l'arrivo del 21enne difensore rumeno dal Genoa: tutti i dettagli ...