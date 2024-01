Calcio | Serie A Vincenzo Italiano miglior allenatore di dicembre

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato al tecnico della Fiorentina ROMA -è ildellaA di2023. Il premio Coach Of The Month di ...

Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato in Italia: Tabellone calciomercato invernale 2024 Per la Serie A inizia ufficialmente ... (calcionews24)

Il Calciomercato invernale continua a regalare sorprese e la sessione entra sempre più nel vivo. La Juve ntus è in contatto per beffare Milan e ... (calcioweb.eu)

...concedere una sola rete in 5 gare - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di LegaA Luigi De Siervo - . Al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di...Report dell'allenamento di stamani. Per il terzino uruguaiano lavoro personalizzato. Mg Cremona 09/10/2022 - campionato diA / Cremonese - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Olivera Miramontes Mathias Il Napoli sabato alle 15 affronterà la Salernitana per la ventesima giornata ...Riviviamo la carriera e tutte le 14 annate nel nostro campionato dell'allenatore più vincente della storia della Lazio ...È il 21 settembre 2014, Florenzi ha appena segnato contro il Cagliari scavalcando la tribuna dell’Olimpico per abbracciare la nonna. In Serie C nello stesso giorno, allo stadio Lungobisenzio di Prato, ...