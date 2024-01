Calcio | Serie A Vincenzo Italiano miglior allenatore di dicembre

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato al tecnico della Fiorentina ROMA -è ildellaA di2023. Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all'della Fiorentina e sarà consegnato nel pre-partita di Fior

Sven - Goran Eriksson , con la vittoria dello Scudetto nel 2000, è entrato per sempre nella storia della Lazio. Non a caso tra i primi a esprimere vicinanza all'allenatore svedese dopo l'annuncio ......concedere una sola rete in 5 gare - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di LegaA Luigi De Siervo - . Al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di...Il girone d’andata è terminato e non è solo tempo per fare bilanci, ma anche per proiettarsi verso un nuovo inizio. Cominciare questo girone di ritorno con una vittoria è l’obiettivo di ogni fantallen ...concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al suo secondo titolo di allenatore ...