Calcio | Sacchi | ' Eriksson un grande | spero che riesca a superare questo male' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sven-Göran"è una bravissima persona, unallenatore e sapere adesso che sta cosìè per me undispiacere". Lo dice all'Adnkronos Arrigo, colpito dalla notizia diffusa dallo stesso allenatore svedese di avere un tumore ormai inoperabile. "che non sia vero oppure che luibrutto. E' veramente una persona che ha dato tanto al calcio".