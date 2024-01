Calcio | prosegue il tour di Soncin nei centri sportivi di Serie A | oggi il ct in visita alla Roma

Tempo di bilanci al Fantacalcio , in attesa della ripresa della Serie A. Non puntate su questi 5 attaccanti : sono in difficoltà. Il campionato, ... (serieanews)

ROMA -la coda polemica il giorno dopo il derby di Coppa Italia , vinto 1 - 0 dalla Lazio grazie al contestatodi rigore trasformato da Zaccagni al 6' del secondo tempo . Un episodio che l'...'Devo lottare il più a lungo possibile',. Come allenatore, in Inghilterra ha guidato la cosiddetta "generazione d'oro", che include calciatori del calibro di David Beckham, Steven Gerrard e ...“Devo lottare il più a lungo possibile”. L'ex ct svedese Sven-Göran Eriksson ha un cancro in fase terminale. A rivelarlo, in un'intervista con l'emittente radiofonica svedese P1, è lo stesso ex allena ...ROCCA DI PAPA – Festa in casa dei Canarini Rocca di Papa dopo la vittoria ieri sul campo della RDP Rocca Priora per tre a uno dei Derby Under 15. Una partita attesa, che ha sancito la vittoria della ...