Calcio | Lazio | ' è rigore pure su Marte'

Il tecnico giallorosso a denti stretti cerca di non affondare ma si vede che i penalty concesso non è che gli vada giù così tanto Mourinho perde ... (notizie)

ROMA - Prosegue la coda polemica il giorno dopo il derby di Coppa Italia , vinto 1 - 0 dallagrazie al contestatodi rigore trasformato da Zaccagni al 6' del secondo tempo . Un episodio che l'allenatore della Roma , José Mourinho , aveva commentato così: " Oggi perdiamo per un ...Lo riferisce Sky in merito al problema muscolare rimediato dallargentino ieri sera nel derby di Coppa Italia contro la. Nelle prossime 24 - 28 ore, il giocatore si sottoporra' ad una risonanza ...A meno di sorprese, quindi, il tecnico Simone Inzaghi lo inserirà nell'elenco dei convocati per la gara del Brianteo, l'ultima in campionato prima della Supercoppa italiana per l'Inter (che giocherà ...Dopo i quarti di finale di Coppa Italia torna la Serie A! Col mercato che sta entrando ora dopo ora sempre più nel vivo, con tantissimi giocatori protagonisti di rumors di mercato e con una grossa inc ...