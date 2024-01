Calcio | Fenerbahçe | ufficiale l' ingaggio di Bonucci

Il club turco conferma la trattativa per l'arrivo dell'ex Juve Istanbul (TURCHIA) - Leonardo Bonucci sta per diventare un nuovo giocatore del ... (ilgiornaleditalia)

Si accende il Calciomercato . La Juventus e l’Inter sono pronte a sfidarsi a distanza e il Napoli accelera per chiudere alcuni colpi. E non è finita ... (notizie)

Leonardo Bonucci è un nuovo giocatore del Fenerbahce . Ad annunciarlo è lo stesso club turco, che sui propri canali ha ufficializzato la conclusione della trattativa. A Istanbul, , il quale ha avuto ...Nuova avventura per Leonardo . L'ex difensore della Juventus , che aveva iniziato la stagione in Germania all' Union Berlino , . Il difensore si accasa dunque ai gialloblù, che sono in piena corsa per ...