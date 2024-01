Calcio Eccellenza | ecco la top undici al termine del girone di andata

Era il 1982 e un tifoso noto come Kiricocho cambiò il modo di relazionarsi con la scaramanzia nel. Il suo nome è legato da tempo al portasfortuna per, tant'è che, narra la leggenda, Carlos Bilardo decise di mandare Kiricocho a seguire tutte le squadre avversarie prima di una ...'Gazzetta Regionale' ha fatto la formazione ideale al termine del girone di andata del campionato di; a guidare la formazioneSi recupereranno mercoledì 24, con inizio alle ore 15, le gare non disputate o non portate a termine lo scorso 6 gennaio per maltempo. In Eccellenza c'è da giocare Iglesias-Tempio, saltata per imprati ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Ciampino (Rm) – Non è iniziato bene il 2024 del Citizen Academy. La squadra ciampinese ha ceduto in casa per 5-1 contro il Civitavecchia nella p ...