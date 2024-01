Calcio | Cairo | ' voglio tenere Buongiorno e lui vuole restare | sta crescendo moltissimo'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) -al Milan? “No, non lo vendo, io loe lui, sta”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Torino Urbano, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Parlando dell'ex centravanti granata Andrea Belotti,ha spiegato “per lui non mi sono mai arrivate offerte da 100 milioni e neanche da 50, il massimo sono stati 20 milioni”. Parlando delle sue passioni giovanili l'imprenditore ha raccontato: "da ragazzino mi piaceva ile giocavo benino, ero un'ala destra alla Claudio Sala. O meglio, cercavo di imitare Sala ma senza riuscirci, tenevo troppo la palla e dribblavo..."

