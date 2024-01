Calcio | Borussia Dortmund | torna Sancho in prestito dal Manchester United

Il Diavolo in 124 anni, non ha mai vinto né la Coppa Uefa, né l'Europa League, arrivando al massimo in semifinale nel 1972 e nel 2002, eliminato da Tottenham eDortmund. La proprietà ...Jadon Sancho, in rotta con il Manchester United, è stato ceduto in prestito fino alla fine della stagione alDortmund, ha confermato il club tedesco, che l'attaccante inglese aveva lasciato meno di tre anni fa con una super valutazione. I Red Devils si liberano di un giocatore indesiderato, fuori ...Chiese informazioni per Neuhaus Il nuovo obiettivo è Florian Neuhaus, centrocampista in forza al Borussia Monchengladbach che piace pure al Napoli. Fabiani si è mosso chiedendo solo in formazioni per ...Jadon Sancho è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. L’inglese torna in prestito dal Manchester United per circa 4 milioni.