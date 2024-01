Calcio a 5 | Francesca Salvatore | “Col Portogallo abbiamo giocato due grandi partite Dispiace non aver vinto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Duee due bei pareggi, uno per 2-2 l’altro per 1-1, in casa del, una delle squadre più forti al mondo nela 5 femminile. L’Italia della ctesce rafforzata da questa trasferta lusitana. A farlo capire è la stessa allenatrice che, ai microfoni del sito della Divisionea 5, ha detto: “non, mafatto due prestazioni incredibili, che meritavano di più. Alla fine però va bene così: è la prima volta che usciamo da un doppio confronto con una big con due risultati importanti. Ciò significa che il pari con la Spagna non è stato un episodio fine a sé stesso, ma che stiamo trovando la continuità che volevamo nel nostro processo di crescita”. Sulla sua ...