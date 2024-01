Caivano | una bimba di 5 anni cade dal secondo piano | è grave e in prognosi riservata

Bimba precipita a: caduta attutita dai panni stesi Un miracolo . Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. Secondoprima ricostruzione dei ...bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo a, in provincia di Napoli. La piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono, in prognosi riservata. La caduta La ...Roma, 11 gen. (askanews) - Sosia e fan di Elvis Presley si ritrovano alla stazione centrale di Sidney per salire sul "Blue Suede Express", da tutti chiamato "Elvis Express", e raggiungere in treno il ...La bimba era da sola in casa quando è precipitata dal secondo piano di un’abitazione di Caivano: da primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di ...