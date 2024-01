Caivano | bimbe in aula e nuovo interrogatorio | «Il film della violenza»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le date sono state fissate: 19 e 22 gennaio. In modalità protetta saranno ascoltate le due cuginette abusate ala scorsa estate. Otto gli indagati - come si ricorderà - sei...

...incidenti probatori relativi alle due cuginette vittime di abusi a, in provincia di Napoli, che vedono indagati otto giovani (due maggiorenni e sei minorenni). - continua sotto - Le......fissate le date degli incidenti probatori relativi alle due cuginette vittime di abusi a, in provincia di Napoli, che vedono indagati otto giovani (due maggiorenni e sei minorenni). Le...Saranno ascoltate in modalità protetta, in due giornate separate, le due cuginette di Caivano di 12 e 10 anni, vittime dei presunti ripetuti abusi per i quali sono indagati nove giovani, due ...Caserta - Domenica 14 gennaio il Reparto Pediatrico dell'ospedale “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta ospiterà l'iniziativa delle associazioni “Itamil ...