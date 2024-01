Caivano | bimba precipita dal secondo piano | è grave Era sola in casa | i vicini hanno allertato il 118

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Unadi cinque anni – che erain- èta pochi daldi un palazzo di, in provincia di Napoli, in via Volta. Sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è. E’ stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. La piccola era dain: dai primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari. Il tragico episodio riporta, tuttavia, alla mente terribili vicende di cronaca nera. Il caso della ...