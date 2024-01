Caivano | bimba di 5 anni vola giù dal balcone | le sue condizioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tragedia questa mattina a, comune alle porte di Napoli, dove unadi cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta. La tragedia è avvenuto poco prima delle 11 di giovedì 11 gennaio 2024, quando laè caduta dal secondo piano della palazzina ed è precipitata giù in strada. Sembra che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico Santobono ed è stata ricoverata in prognosi riservata. Come molti italiani ricordano,è il quartiere diventato simbolo del degrado per le violenze sessuali di branco contro due bambine e i blitz per smantellare le piazze di spaccio del Parco Verde. Beatrice, morta ad appena 5: “Colpita da quattro virus”. I primi sintomi e ...

