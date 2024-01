Caivano | bimba di 5 anni precipita dal secondo piano | è grave

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Unadi cinqueta daldi un palazzo di, in via Volta. Stando a quanto si apprende in questi momenti, la caduta sarebbe stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. Il tragico episodio riporta alla mente terribili vicende di cronaca nera. Il caso della piccola Fortuna Loffredo, lanciata nel vuoto nell’estate 2014 da una palazzina nel Parco verde di: la piccola era stata vittima di violenti abusi sessuali. Per la sua morte sono stati condannati Marianna Fabozzi e il compagno Raimondo Caputo. Nello stesso luogo, un altro bambino ...

