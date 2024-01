Caivano | bimba di 5 anni precipita dal secondo piano di un palazzo | è grave Era sola in casa | ipotesi incidente

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Unadi cinque èta daldi undi(Napoli), in via Volta.le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita da fili per stendere...

Una bimba di cinque anni – che era sola in casa - è precipita ta pochi dal secondo piano di un palazzo di Caivano , in provincia di Napoli, in via ... (secoloditalia)

La tragedia si è consumata in via Volta. La caduta è stata attutita dai fili per stendere la biancheria. La piccola si trova ricoverata all'ospedale ... (ilgiornale)

Ladiarrivata all'Ospedale Santobono di Napoli è arrivata vigile, ha piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita.precipita a: caduta attutita dai panni stesi Un miracolo . Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. Secondo una prima ricostruzione dei ...La bimba era da sola in casa quando è precipitata dal secondo piano di un’abitazione di Caivano: da primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di ...Una bambina di 5 anni è caduta dal secondo piano di un palazzo in via Volta, a Caivano (provincia di Napoli). La piccola, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari e, secondo quanto ric ...