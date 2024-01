Caivano | bimba di 5 anni precipita dal secondo piano di un palazzo | è grave

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Unadi cinqueta daldi undi(Napoli), in via Volta. Sembra che la caduta sia stata attutita da alcuni fili per stendere la biancheria. La piccola è stata trasportata all’ospedale Santobono ed è ricoverata in prognosi riservata. Laera da sola in casa al momento dell’incidente. Nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Era da sola in casa, indagini per chiarire la dinamicaUnadi cinque è precipitata pochi minuti fa dal secondo piano di un palazzo di(Napoli), in via Volta. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La ...Una bimba di cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita da fili per ...Una bimba di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. È tutto avvenuto poco prima delle 11. Su quello che al momento appare un incidente indagano i carab ...