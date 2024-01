Caivano | bimba di 5 anni cade dal balcone | è grave

AGI - È fuori pericolo ladi 5 anni caduta dal balcone di una abitazione a. La piccola è vigile e adesso si stanno valutando gli esiti della tac ma non dovrebbero esserci lesioni interne. La prognosi non può ...Articolo in aggiornamento Tragedia sfiorata questa mattina a, comune alle porte di Napoli, dove unadi cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta. La caduta è stata attutita dai fili utilizzati per stendere la ...Bimba di 5 anni cade dal secondo piano: è grave. È accaduto in mattinata a Caivano, in provincia di Napoli. Dalle prime informazioni, pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per ...Una bimba di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è ...