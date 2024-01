Caivano | bimba cade dal secondo piano | è in prognosi riservata

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una bambina di cinque anni è precipitata daldi un palazzo diin provincia di Napoli. È successo in via Volta: la caduta è stata attutita dai fili della biancheria. La ragazzina si trova all’ospedale Santobono in. I carabinieri indagano per chiarire le responsabilità. Leggi anche: Perché la madre di Ravenna ha ucciso sua figlia: «Nella sua mente offuscata è stato un atto d’amore» Venezia, il testimone che ha allertato il 112: «Ha chiuso sua figlia fuori dalla finestra e ho chiamato i carabinieri, poi l’ha buttata giù» La storia delladi 5 anni abbandonata dai genitori a Capodanno, salvata da un barista L'articolo proviene da Open.

