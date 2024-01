Caivano | bambina di 5 anni cade dal balcone di casa ll medico | solo escoriazioni

AGI. - Unaè caduta da un balcone nel napoletano. Il fatto è caduto a, dove i carabinieri sono intervenuti in via Volta. La piccola è precipitata dal secondo piano di un palazzo, ma la caduta è ...Una bimba di cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo di(Napoli), in via Volta. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la ... Le condizioni della...Nonostante il notevole calo dei ricoveri Covid, il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore, ha sottolineato che la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire a causa dell'influenza.La bimba è stata prontamente trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.