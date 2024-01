Cairo | “La Serie A mantiene il calcio e lo sport italiano ma non determina nulla Buongiorno? Voglio tenerlo”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Per Salvini il Decreto Crescita è immorale? Ma se ti permette di portare in Italia campioni che pagano le tasse, che modo di ragionare è? Il Decreto Crescita è un vantaggio anche per il governo. Se prendi Lukaku, che senza Decreto Crescita non arriva, sulla metà del suo ingaggio paghi il 50% di tasse”. È il pensiero di Urbano, presidente del Torino, che ospite di “Un giorno da pecora” su RadioUno torna sulla tematica riguardante l’abolizione del Decreto Crescita. “Il Covid ha creato scompiglio in tutti i settori, anche nel, dove le perdite c’erano già ma contenute e poi si sono quadruplicate. Tutti i settori sono stati aiutati, ilè l’unico che non ha avutoma porta all’erario 1,3 miliardi di contribuzioni fiscali – prosegue-. Le scommesse generano 16 miliardi ...

