Caduta drammatica | Bimba di 5 anni precipita da palazzo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) . I primi accertamenti suggeriscono che si tratti di un tragico incidente Una tragica vicenda si è verificata a Caivano, Napoli, dove unadi cinqueta dal secondo piano di un edificio in via Volta. Lasembra essere stata attutita dai fili per stendere la biancheria, ma nonostante ciò, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santobono con prognosi riservata. La bambina si trovava da sola in casa al momento dell'incidente. I primi accertamenti suggeriscono che si tratti di un tragico incidente. La bambina, nata in Italia da genitori stranieri regolari, ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che stanno conducendo indagini approfondite sulla vicenda.