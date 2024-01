Cadde nel pozzo scoperto e fu trovato morto | rinviati a giudizio proprietario ed affittuario del fondo agricolo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Gup del Tribunale di Benvento Dott.ssa Loredana Camerlengo, accogliendo le richieste dell’avvocato Vittorio Fucci, dell’avvocato Daniela Martino e del Pm Dott. Giulio Barbato, ha rinviato aAntonio Pepe, 55 anni e Antonio Brilli di 39 anni, entrambi di San Bartolomeo In Galdo, rispettivamenteeddel, dove venne rinvenuto cadavere il corpo di Antonio Circelli, di anni 78 di San Bartolomeo In Galdo. La vittima, ottimo cacciatore ed artigiano in pensione, era giunto in un posto dove era solito addestrare i suoi 4 cani, una volta lì uno di loro cadeva in una cisterna e il Circelli per salvarlo cadeva anche lui, non riuscendo poi ad uscirne e morendo affogato. Gli imputati sono statia ...

