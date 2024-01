Cacciari irride Giannini sui saluti romani | “La Meloni non c’entra nulla | chi ha buonsenso lo sa”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’espressione di Gruber ead Otto e mezzo è tutta un programma quando Massimoli sbeffeggia a proposito dei. La trasmissione di La7 si apre sul 7 gennaio e la commemorazione dei tre ragazzi missini uccisi ad Acca Larenzia. Posto che FdI non haa che fare con ifascisti, non basta alla Gruber e alle trasmissioni di La7 speculare politicamente sul caso. Senza peraltro spendere una parola di compianto e di umanità per le giovani vite uccise in quella tragedia che dette inizio agli Anni di piombo. Ad Otto e mezzo, nonostante i deliri della Schlein siano stati smentiti da Piantedosi e dal partito della premier, si persegue il solito processo alla premier. Peccato per loro chenon si presti a questo giochetto di cui ...