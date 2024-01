Buoni fruttiferi postali 2024 c’è un’offerta molto vantaggiosa | corri in Posta i vantaggi sono notevoli

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In tema dile alternative non mancano ma una, in particolare, merita grande attenzione. Scopriamola insieme. In molti conoscono i pregi dei, ovvero strumenti di investimento che non presentano costi di sottoscrizione e rimborso, tranne gli oneri fiscali. Altra peculiarità e aspetto positivo di dettiè che in ogni momento è possibile richiedere il rimborso del capitale investito – entro il termine di prescrizione., un interessante prodotto (Informazione Oggi)Non solo. Come specifica il sito delle Poste, l’investitore può contare su una tassazione agevolata al 12,50% e ...