BTS Monuments | Beyond the Star | il successo dei Bangtan Boys raccontato su Disney+

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Andiamo alla scoperta di BTSthe, la nuova docuserie didedicata alla band sudcoreana più famosa al mondo. Quando si parla di K-Pop non si può fare a meno di pensare ai BTS, gli esponenti globalmente riconosciuti di un genere musicale che vide i suoi albori negli anni '90, ma che proprio i 7 Ragazzi a Prova di Proiettile hanno contribuito a diffondere a macchia d'olio, rendendolo un fenomeno culturale in continua ascesa. E come in svariate altre occasioni (ad esempio con il concerto Permission to Dance on Stage - LA, le produzioni Suga: Road to D-Day e J-Hope in the Box o la Friendcation in 4 parti di V e la Wooga Squad) èche ci …