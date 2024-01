British Museum cerca nuovo direttore dopo furti degli ultimi anni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono aperte ufficialmente le candidature per una delle posizioni di maggior prestigio nel mondo dell'arte: la direzione deldi Londra. Per ilè previsto uno stipendio annuo di 215.841 sterline pari a circa 250mila euro. La scadenza per candidarsi alla guida del più antico museo pubblico nazionale del mondo,

Le candidature entro il 26 gennaio Sono aperte ufficialmente le candidature per una delle posizioni di maggior prestigio nel mondo dell'arte : la direzione deldi Londra . Per il nuovo direttore è previsto uno stipendio annuo di 215.841 sterline pari a circa 250mila euro. La scadenza per candidarsi alla guida del più antico museo pubblico ...Nella prossima primavera ildedicherà agli ultimi tre decenni di vita del maestro una grande mostra, ripercorrendo la genesi delle spettacolari opere create in Vaticano. Era il 1534 ...Hartwig Fischer si è dimesso dall'incarico di direttore nello scorso agosto, dopo la notizia che circa 1.500 oggetti della collezione del British Museum erano scomparsi, rubati o danneggiati. Un ...Il prescelto avrà anche il compito di ridare credibilità al museo londinese dopo lo scandalo dei furti. Lo stipendio 215.841 sterline l’anno ...