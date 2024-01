British Museum cerca nuovo direttore dopo furti degli ultimi anni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Sono aperte ufficialmente le candidature per una delle posizioni di maggior prestigio nel mondo dell'arte: la direzione deldi Londra. Per ilè previsto uno stipendio annuo di 215.841 sterline pari a circa 250mila euro. La scadenza per candidarsi alla guida del più antico museo pubblico nazionale del mondo, istituito con un atto del Parlamento inglese nel 1753, è fissata al 26 gennaio alle ore 12. Troppial, ilsi dimette L'annuncio di lavoro per la posizione permanente di alto profilo affida al futuro"sfide significative", un cenno alle conseguenze dello scandalo deiche ha coinvolto il ...