Brigitta Boccoli | chi sono i figli Manfredi e Brando

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è sentimentale legata a Stefano Nones Orfeio della nota Moira Orfei. Tra i due è scoccata la scintilla che ha portato al matrimonio e, nel 2008, alla nascita del loro primo. Successivamente la coppia decide di allargare la famiglia e, nel 2019, nasce. L’amore che lega Bigittaaitrapela anche dalle numerose foto su Instagram e dalle bellissime dediche per loro: “Li guardo e chiedo al cielo sesveglia o è un sogno! Vi amo tanto”. Nel corso di una intervista a Diva e Donna del 2019, la showgirl non negava il desiderio di avere un altroo: “è così buono che vorrei farne un altro: mi piacerebbe una bambina per completare ...