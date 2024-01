Brescia | UFFICIALE | rescinde Ndoj

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In Serie B ilcomunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista italo-albanese...

Iled Emauele Ndoj viaggiano verso la separazione, tanto che in queste ore club e giocatore arriveranno all'accordo (piuttosto semplice da trovare visto che il centrocampista ha un ...l'elenco dei partenti, che saranno 120 , lungo un percorso di 520 chilometri - suddiviso nuovamente in 2 tappe - per un totale di 16 ore di guida. Saranno affrontati 15 passi dolomitici, 65 ...È quindi approdata in A2 a Ravenna per poi passare a Brescia, sempre in A2 ... di essere qui a Castellana Grotte” - afferma la giovane regista tramite i cani ufficiali del club - “avevo bisogno di ...PECHINO, 11 GEN - La Cina invita gli Stati Uniti ad "astenersi dall'intervenire" nelle elezioni presidenziali di Taiwan, esprimendo "forte opposizione" alle visite ufficiali americane attese ...