Brasile scelto il nuovo CT

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Arriva Dorival Junior dal Sao Paulo Dopo il rifiuto di Ancelotti al termine di una lunga serie di vicissitudini extracampo e non, ilha finalmente il suocommissario tecnico. Con l’occasione Ancelotti sfumata e l’esonero del CT “part-time” Diniz, la Selecao ha deciso di affidare la propria panchina a Dorival Junior, allenatore proveniente dal Sao Paulo. CHI È DORIVAL JUNIOR – Classe 1962, Dorival Junior è un allenatore ormai non più giovanissimo, ma con alle spalle una carriera di tutto rispetto. Ha iniziato ad allenare nel2002, chiamato ad interim dal Ferroviària, squadra della sua città (Araraquara) città in cui ha visto i natali Careca. Da quelmomento la sua carriera inizierà una lunga ascesa, sedendosi sulle panchine di alcunedelle squadre più prestigiose del, come Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, ...