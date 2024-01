Brahim Diaz Beep-Beep e ‘Prova a prendermi’ | social scatenati dopo Real-Atletico

Brahim Diaz sempre più al centro del Real Madrid . Lo spagnolo ex Milan sta diventando sempre più importante per Ancelotti ed è appena stato ... (sportface)

In Spagna sono andate in scena questa sera le sfide di Coppa del Re, trovano la qualificazione agli ottavi di finale Real Madrid, Atlético... (calciomercato)

Nei minuti in cui Milan - Atalanta si contendevano a San Siro la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia, a Riyad si è disputato un appassionante derby tra Real Madrid e Atletico , valido ...I Blancos però non si sono dati per vinto, pareggiando con Carvajal all'85' per poi piazzare il sorpasso negli ultimi cinque minuti dei supplementari con Joselu e, quest'ultimo a segno a ...L'autorete di Savic e il gol dell'ex rossonero consegnano la vittoria alle merengues, dopo un match ricco di gol ed emozioni ...Gen 10, 2024 #Atletico Madrid, #Brahim Diaz, #Real madrid, #Real Madrid Atletico Madrid, #Real Madrid Atletico Madrid gol, #Supercoppa Spagnola, #video Brahim Diaz firma il quinto gol per il Real ...