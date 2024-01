Bper dona 250mila euro a sostegno D i Re – Donne in Rete contro la violenza

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La presidente del gruppo, Flavia Mazzarella: "Desidero esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa cogliendone il grande valore" Si è conclusa la raccolta fondi 'Insieme per le' promossa per il secondo anno daBanca insieme a D.i.Re -inla, l’associazione delle organizzazioni che

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Si è conclusa la raccolta fondi 'Insieme per le Donne ' promossa per il secondo anno da Bper Banca insieme a D.i.Re - ... (iltempo)

La presidente diBanca, Flavia Mazzarella, ha commentato così gli esiti della raccolta fondi: "Desidero esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa ...La Presidente diBanca, Flavia Mazzarella , ha commentato così gli esiti della raccolta fondi: "Desidero esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa ...La campagna di raccolta fondi, che ha coinvolto dipendenti, clienti e non clienti, è stata comunicata su tutti i canali di Bper Banca, sulla stampa e sui media digitali, in particolare sui social ...raccolta fondi “Insieme per le Donne” promossa per il secondo anno da BPER Banca insieme a D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, ...