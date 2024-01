Borsa | Tokyo chiude in rally | Nikkey sopra 35mila | nuovo record dal 1990

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Milano, 11 gen. (askanews) – Ladiha chiuso inla seduta, in attesa dei dai sull’inflazione americana, in arrivo nel pomeriggio italiano. L’indice Nikkei ha concluso le contrattazioni in rialzo dell’1,88% a 35.049 punti, mettendo a segno undal. Si tratta della quarta seduta consecutiva positiva per la piazza diquesta settimana. A spingere il mercato le prospettive positive dell’economia giapponese a fronte di un indebolimento dello yen. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

