Bonus psicologo | come fare domanda? A breve le istruzioni INPS e la data del click day

(Adnkronos) – come già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il Bonus psicologo resta in vigore anche per tutto il 2024 . Anche se inizialmente ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – come già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il Bonus psicologo resta in vigore anche per tutto il 2024 . Anche se inizialmente ... ()

Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – come già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il Bonus psicologo resta in vigore anche per tutto il ... (dayitalianews)

Entro il prossimo mese si saprà la data per la presentazione delle domande per il2023 che è finalmente pronto a partire. Dopo la firma del Ministro della Salute , il decreto attuativo che rende operativa la misura per il 2023, il 2024 e gli anni successivi è stato ...7 del 10 gennaio 2024, il decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023 con il quale si stabiliscono i tempi presentazione domanda e l'entità e validità del contributo del. Il ...11 gennaio 2024 Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che sblocca il bonus psicologo per il 2023 e il 2024. Si potranno ricevere fino a 1.500 euro per le spese di ...A decorrere dall’anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potra’ essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall’INPS e comunicata con un ...