Bonus lavoratori | aumenti in busta paga | a chi spetta e chi è escluso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiNel 2024 è stato riconfermato ildipendenti, ovvero l’esonero contributivo rafforzato previsto col taglio del cuneo fiscale e sono stati stanziati nuovi fondi con la Legge di Bilancio 2024. Ilper idipendenti pubblici e privati, già in atto dal 1° luglio 2023, si conferma per tutto il 2024 al 6% e al 7% rispettivamente per redditi fino a 35.000 euro e fino a 25.000 euro. In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è, a chie come funziona ildipendenti 2024, sia pubblici che privati. COS’È ILDIPENDENTI 2024 Ildipendenti è un esonero contributivo, chiamato ...