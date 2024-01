Bonus depuratore | 1 | 5 mln per il 2023 | domande al via dal 1° febbraio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Con l’inizio della pandemia Covid e la crisi economica dovuta ai rincari delle bollette energetiche, il governo ha messo in campo numerose misure ed agevolazioni per aiutare famiglie e imprese, come ad esempio ildi 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici o ilcarburante. Per quanto concerne invece ilacqua potabile, sarà utilizzabile anche per le spese sostenute nel, ma non per quelle del 2024. L’ultima Legge di Bilancio, infatti, non ha previsto la proroga della misura. Va sottolineato il fatto, però, che per ille risorse a disposizione saranno molto esigue: solo 1,5 milioni di euro contro i 5 milioni che sono stati stanziati negli anni precedenti. Queste sono le prime informazioni sulcontenute in un provvedimento (n. ...