Bologna | nuovo colpo in Serbia

Splendide notizie per Achille Polonara , che questa sera è tornato in campo nel match di Serie A1 tra la sua Virtus Bologna e Tortona. Il tutto a ... (sportface)

Bologna – Remo Anzovino presenta il suo nuovo disco “Don’t Forget to Fly” martedì 5 dicembre a Bologna al Bravo caffè (ore 21.45 via Mascarella, 1). ... (lopinionista)

... terapeutici e assistenziali (PDTA) già attivati ae Reggio Emilia; la promozione dell'... IlPiano regionale, che aggiorna quello del 2013 anche alla luce dei recenti progressi ...Infine per gli arrivi in aereo suè attivo il servizio Shuttle Italy Airport che nei giorni ... Ma sul tavolo ci sono le progettualità a medio e lungo termine che potranno dare une più ...Alcune novità: ci saranno semafori che daranno il verde ai bus che sono in ritardo di 2 minuti anziché di 4, semafori che aggiungeranno lanterne per la svolta a destra. Ci saranno poi pannelli elettro ...Roma, 11 gen. (askanews) - Testato a Bologna un nuovo mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Progettato dopo l'esperienza maturata durante i soccorsi per l'alluvione in Emilia Romagna, lo scorso maggio, ...