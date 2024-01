Bollette | Enel ed Hera fanno il pieno nella gara per 4 | 5 mln clienti

... codice PDR (Punto di consegna) per l'utenza del gas, anche questo indicato nelledel ... leggi anche Voltura: costo, come fare, tempi I costi della voltura di luce e gas A questo punto è ...... la "placet" e la "placet in deroga" per ciascuno degli 11 operatori del mercato italiano (ENI,, Hera, A2A, Iren, Edison, Engie, E. On, Estra, AGSM AIM S.p. A., Acea Energia), rappresentanti il ...Le aste che si sono tenute il 10 gennaio hanno visto le due utility aggiudicarsi il massimo dei lotti consentiti dai criteri antitrust ...Avrebbero dovuto garantire maggiore efficienza e investimenti nelle reti ma anche prezzi più bassi per gli utenti le gare di distribuzione del gas introdotte per la prima volta dal decreto Letta del ...