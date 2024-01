Bollette e offerte telefoniche | le 10 regole per non farsi imbrogliare

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Guida di sopravvivenza per il cittadino che viene bombardardato di chiamate da operatori energetici. Ecco le cose da sapere per non cadere in trappola. 1 Chiunque contatti un consumatore per proporre un nuovo contratto deve sempre identificarsi in modo chiaro, indicare l’impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti dove l’impresa stessa può essere contattata. Va ricordato che né Arera né le associazioni dei consumatori telefonano a casa 2 Prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura, in particolare le, l’operatore deve chiarire che il contatto ha lo scopo di proporre l’attivazione di un nuovo contratto. 3 Non bisogna mai fornire il codice Pod o il Pdr delle proprie forniture luce e gas. Questo codice serve infatti per autorizzare la migrazione dell’utenza a un altro fornitore e i truffatori potrebbero utilizzarlo per attivare ...