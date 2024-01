Bolletta gas | cambia tutto | segnatevi questa data | chi pagherà di più

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Scatta oggi l'addio al mercato tutelato per quel che riguarda le bollette del gas. La fine del regime agevolato, che garantiva tariffe calmierate, interesserà ben 6 milioni di famiglie. Ma in alcune città le conseguenze saranno più pesanti che in altre. Il prossimo step, per chi non lo ha già fatto, è decidere se scegliere un operatore del gas sul mercato libero. Se non si fa nulla, invece, si passa automaticamente al regime “Placet” alle nuove condizioni. Non cambierà nulla, invece, per circa 2 milioni di famiglie vulnerabili per età over 75, reddito, disabilità: queste categorie resteranno nel tutelato con tariffe definite di mese in mese da Arera come in passato. A luglio toccherà invece alladella luce: passeranno al mercato libero ben 4,6 milioni di famiglie non vulnerabili. Intanto, le associazioni a tutela dei consumatori temono tariffe in aumento. ...