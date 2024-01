BMW Neue Klasse | l' elettrica sarà prodotta a Monaco dal 2026

Klasse, quando arriverà Il primo modello che nascerà sulla architettura, capace di supportare una potenza fino a 1.000 kW , 1.340 cavalli, sarà una berlina , la cui presentazione dovrebbe ......ha confermato che produrrà la prima della nuove auto elettriche della famigliaKlasse nella storica fabbrica della Bayerische Motoren Werke di Monaco. Si tratterà, come è noto, di una ...Wie VW, BMW und Mercedes ihre Autos mit KI aufrüsten, wie Tier-Chef Lawrence Leuschner seinen Job verliert und wie teuer es für BMW wird, das Stammwerk in München auf Elektro umzurüsten – das und mehr ...Generative künstliche Intelligenz prägt die diesjährige Consumer Electronics Show in Las Vegas. ChatGPT und Co. kommen auch im Auto an – weil sich die Hersteller schneller als gewöhnlich für externe H ...