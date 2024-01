Blitz anti-droga a Caserta | 13 arresti | compresi pusher africani che facevano riti vudù per propiziare lo spaccio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tredicie due fermi in flagranza eseguiti nelle province di, Salerno e Teramo su oltre 400 episodi die più di 500 grammi disequestrati dopo la maxi operazione condotta da cento unità dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nelle zone assediate daidi Castel Volturno che, da quanto emerge, eseguivano persinoperi loro traffici. Attività illecite che continuano a segnalare Castel Volturno come una delle zone rosse dellocampano, che si estende per 74 km quadrati e conta su diversi presidi, comprese delle vere e proprie “crack house” utilizzate come punto d’appoggio dove poter consumare le droghe acquistate., maxi ...