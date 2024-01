Bitcoin | è arrivato l’atteso via libera della Sec a 11 Etf sulla criptovaluta Quotazioni senza scossoni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Alla fine èviaSec (l’autorità che vigila sui mercati statunitensi) a 11 Etf sul. Gli Etf sono fondi che si limitano a replicare composizioni di indici o a “tracciare” valute e commodities. A differenza di quelli già esistenti sulle criptovalute, i nuovi prodotti non operano sui contratti futures, ma direttamentemoneta digitale. Al di là delle tecnicità ciò dovrebbe favorire e semplificare l’accesso del grande pubblico dei piccoli risparmiatori al mondo cripto. Anche perché alle spalle di questi nuovi 11 Etf ci sono colossifinanza e del risparmio gestito come Blackrock. Invesco o Fidelity. “Le proposte sono in linea con le regole”, si legge nella notaSec in cu si osserva anche come rispettino ...

Stavolta però l'annuncio bomba sul social di Elon Musk, nel frattempo divenuto X, eradal profilo della Sec: "L'Etf sulè stato approvato". Con l'effetto immediato di far schizzare ...E alla fine, sofferto, tribolato, persino hackerato, il sì della Sec al primo Etf a Wall Street su. Il 10 gennaio, quando in Italia scoccavano le 21.50, la Securities exchange commissione guidata da Gary Gensler ha dato il via libera contemporaneo alle prime 11 domande pendenti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo che la Sec statunitense ha dato il via libera alla quotazione del primo Etf sul Bitcoin, la quotazione della criptovaluta rimane calma sui mercati telematici: in apertura di giornata in Europa il ...